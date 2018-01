Embraco abre inscrições para estágio em Humanas e Exatas

Começam na próxima segunda-feira, 26, as inscrições para o Programa de Estágio 2011 da Embraco, empresa com sede em Joinville (SC) e que trabalha com compressores para refrigeração. Neste ano, são 100 vagas para estudantes dos níveis técnico e superior das áreas de Ciências Humanas e Exatas.

Acadêmicos de Química e Engenharia Elétrica são os mais solicitados, mas também serão selecionados estudantes que cursam nível superior de Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Fsica e/ou Terapia Ocupacional. A inscrição pode ser feita até 21 de outubro, exclusivamente por meio do site. Os candidatos selecionados irão atuar em uma das unidades em Joinville e, segundo a empresa, há chances de efetivação.

Curso técnico: Válido para o último ano do curso | 30 horas: Bolsa de R$ 769

Curso superior: Preferencialmente para o penúltimo ano ou último ano | 30 horas: Bolsa de R$ 1.147

Mais informações pelo (47) 3441 2025.