Embaixada dos EUA seleciona universitários para intercâmbio

Por Elida Oliveira

A embaixada dos Estados Unidos abre hoje as inscrições para o Programa de Estudos sobre os EUA para Jovens Líderes do Brasil. O objetivo é proporcionar aos participantes uma compreensão ampla do país e, ao mesmo tempo, reforçar a capacidade de liderança nos jovens. Todas as despesas são cobertas pelo Departamento de Estado americano. A viagem será no dia 20 de janeiro de 2010.

“Os alunos vão conhecer os Estados Unidos pela vivência. Acreditamos que a melhor diplomacia é aquela feita por pessoas”, diz Vera Galante, assessora cultural da Embaixada dos EUA.

Para participar, o interessado deve se inscrever até 30 de outubro no site da Embaixada dos Estados Unidos. Haverá um formulário para preencher com espaço para a descrição de experiências acadêmicas e comunitárias. “Daremos preferência para os jovens que não estão em grandes centros, por acreditar que as oportunidades são mais escassas. Mas isso não exclui a participação de alunos de todo o Brasil”, fala Galante.

São 18 vagas. É necessário comprovar fluência em inglês através dos exames de proficiência, TOEFL ou TELP, estar cursando até o terceiro ano de qualquer curso superior em uma universidade brasileira e ser engajado em atividades comunitárias.

Essa será a terceira edição do programa, que já levou grupos de estudantes aos EUA em 2008 e 2009. De acordo com Galante, a experiência já proporcionou outras trocas. “Eles não perdem o contato, estão sempre trocando e-mails. Já houve alunos americanos que vieram ao Brasil visitar os colegas, aproveitando para conhecer a realidade brasileira.”