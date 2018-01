Embaixada dos EUA seleciona jovens líderes para intercâmbio

A Embaixada dos Estados Unidos seleciona vinte universitários brasileiros com perfil de liderança em suas comunidades para participar do Programa de Estudos sobre os EUA. O programa dura cinco semanas, de 6 de janeiro a 11 de fevereiro, e o objetivo é proporcionar uma compreensão atualizada dos Estados Unidos e do seu governo e, ao mesmo tempo, reforçar a capacidade de liderança dos participantes (que serão, ideal mas não obrigatoriamente, afro-brasileiros ou indígenas) em suas comunidades. Todas as despesas do programa serão custeadas pelo governo americano.

Para participar do intercâmbio, o interessado deve ter entre 18 e 25 anos, comprovar fluência em inglês com os exames de proficiência TOEFL ou TELP, estar cursando até o terceiro ano de qualquer curso superior em uma universidade brasileira, e estar engajado em atividades comunitárias. As inscrições se encerram em 14 de outubro.

Intitulado “A luta pelos direitos civis”, o programa de 2012 será realizado na Universidade Central da Carolina do Norte. Os tópicos abordados serão a vida americana contemporânea, incluindo etnia, com foco especial sobre os povos indígenas (Cherokee e Lumbee) da Carolina do Norte e afro-americanos, questões políticas e sociais, eleições e os sistema federal e judiciário dos EUA.

Os selecionados também participarão de trabalhos nas comunidades. O programa será concluído com uma viagem de três dias a Washington, onde os participantes se reunirão com universitários da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai que estarão participando de programas semelhantes em universidades americanas.

Mais informações sobre o processo de seleção estão disponíveis no www.usembassyprograms.org.br. Vejam também o blog do programa de 2010: http://studentleaders-bra.blogspot.com/.