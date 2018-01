Embaixada dos EUA no Brasil promove concurso sobre mudanças climáticas

A Embaixada dos EUA no Brasil abriu um concurso cultural com o tema mudanças climáticas. O concurso antecede a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o Clima (COP-20), que será realizada em Lima, Peru, no próximo mês de dezembro de 2014. As regras do concurso estão disponíveis no site: www.Facebook.com/REOSouthamerica.

Estudantes universitários da América do Sul poderão participar em uma das categorias: série fotográfica (de 3 a 4 fotografias), dissertação acadêmica (entre 1 mil e 1.200 palavras em português, inglês ou espanhol) ou design gráfico para o Facebook.

Os temas possíveis são: cidades sustentáveis, energias renováveis, florestas e biodiversidade e conservação da água.

Os trabalhos devem ser enviados para o endereço eletrônico REO_SouthAmerica@state.gov até às 20:59, horário de Brasília, do dia 25 de novembro. Os participantes devem ter 18 anos de idade na data final para a submissão.

Os resultados serão anunciados no dia 30 de novembro de 2014. Os melhores trabalhos de cada categoria receberão um “tablet” Acer Iconia A200.