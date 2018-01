Embaixada dos EUA abre inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2015

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lançou nesta quarta-feira, 7, as inscrições para a 13ª edição do programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de alunos brasileiros nos EUA. Os estudantes têm de cursar a rede pública e ter excelente desempenho escolar para participar do programa. Os selecionados ganham uma viagem de três semanas nos EUA, que inclui uma visita à Casa Branca.

O primeiro grupo brasileiro viajou em 2003. A partir de 2012, o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano. Desde o lançamento, 367 jovens brasileiros da rede pública já participaram do programa.

Mais informações: http://brazil.usembassy.gov/ya.html