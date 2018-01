Embaixada do Brasil na ONU em Genebra abre inscrições

A Missão do Brasil no escritório da ONU em Genebra, Suíça, abriu inscrições, até 15 de outubro, para o Programa de Formação Complementar, com o objetivo de complementar a educação e treinamento de profissionais e acadêmicos brasileiros nas áreas de direitos humanos, temas humanitários, trabalho, migrações, saúde e meio-ambiente, com ênfase na prática dos (muitos) organismos internacionais com sede em Genebra.

Os participantes vão ajudar os diplomatas brasileiros, fazer pesquisas, traduzir textos, participar de reuniões e acompanhar notícias relevantes aos trabalhos.

O programa, de caráter voluntário e não-remunerado, tem duração de três meses e meio, com turmas de janeiro a abril, abril a julho, e setembro a dezembro. Estima-se um custo de vida de R$ 3.500 mensais (1.700 francos suíços).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São pré-requisitos: nacionalidade brasileira, curso superior completo, e fluência em inglês. Outros idiomas oficiais das Nações Unidas (para quem não lembra: francês, espanhol, chinês, russo e árabe) são considerados uma vantagem.

Saiba mais sobre os documentos necessários e o método de inscrição no site do Programa de Formação Complementar da Embaixada do Brasil na ONU em Genebra.