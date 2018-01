Em visita ao Brasil, especialista sueca fala da importância de cursos no exterior para formação completa

Em visita a São Paulo esta semana para divulgar o International Academy, programa de High Shool privado da EF Cursos no Exterior, a executiva sueca Therese Agerberth deu algumas dicas da importância e das vantagens de quem investe em um curso fora do país.

Therese trabalha desde 2004 com programas de intercâmbios para adolescentes e, segundo a especialista, o principal benefício de uma formação internacional integral é ter nas mãos um diploma que torna o estudante apto a entrar em universidades importantes como Harvard ou Oxford. Ela lembra que no caso de um curso de alguns meses os maiores benefícios são a melhora no idioma, o ganho de maturidade e chances de bons resultados no vestibular.

Para a especialista, estudantes que querem ter uma formação internacional precisam ser curiosos intelectualmente, estudiosos, flexíveis e criativos, pois o nível de exigência das instituições é muito alto. Ainda de acordo com a executiva, a imersão em uma educação internacional integral forma cidadãos globais e engajados socialmente devido aos trabalhos voluntários exigidos pelo curso. “Esses jovens chegam ao mercado de trabalho com uma formação excepcional”, completa.