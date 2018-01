Em São Paulo, evento aborda Novelas de Cavalaria Medieval

Novelas de cavalaria medievais e renascentistas serão o tema do Congresso Internacional sobre Matéria Cavaleiresca, que será realizado nos dias 9 e 10 de maio.

Primeiro do gênero no Brasil, o congresso terá mesas-redondas, conferências e sessões de comunicação. Embora o enfoque do tema esteja em três países – “Histórias de cavalarias por terras de Espanha, Portugal e Brasil” –, também serão abordados textos de tradições francesa, alemã, inglesa e outros que se apropriaram do modelo cavaleiresco.

Entre os palestrantes confirmados está o espanhol José Manuel Lucía Megías, com a conferência de abertura intitulada “Un género para conquistar Europa: los libros de caballerías en España, Italia, Portugal y Francia”.

O congresso será realizado em três lugares: na Casa de Cultura Japonesa, na Casa de Portugal, no prédio de Letras e Filosofia e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

O evento é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, do Centro de Estudos Cervantinos da Universidade de Alcalá de Helenares, na Espanha, e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. conta com o apoio da Fapesp.

Informações e inscrições no site da FFLCH.