Em Santos, candidato aproveita minutos finais para revisar matéria

Depois de tentar passar na Academia do Barro Branco por três anos, o cabo da policia militar Conrado Carrião Martins Duclos, de 26 anos, este ano resolveu prestar vestibular para Matemática na USP. Assim como ele, que faz a prova em Santos, outros 559 alunos da Baixada Santista estão inscritos para o vestibular da Fuvest.

O candidato aproveitava os últimos minutos antes da prova para revisar uma apostila de literatura. “Estudar, eu já estudei, mas ler isso agora me deixa mais tranquilo”. disse Duclos, que no último ano não fez cursinho e estudou em casa. “Matemática não e muito concorrido, acho que dá para passar”, completou o candidato, que espera conciliar a faculdade à noite com a escola de Sargentos, que começará a cursar durante o dia em março.

(Rejane Lima, de Santos)