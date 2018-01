Em Salvador, candidatos acharam prova cansativa

*Por Tiago Décimo

SALVADOR – Os primeiros candidatos do Enem a deixar o Colégio Central, no bairro de Nazaré, em Salvador, após o primeiro dia de provas disseram não ter havido problemas na realização do exame, mas queixaram-se do primeiro dia “cansativo”.

De acordo com a estudante Graziela Costa Castro, de 18 anos, postulante a uma vaga em psicologia, a prova estava trabalhosa. “A maioria das questões não era difícil, mas dava muito trabalho, exigia atenção”, relata. “Um exame com 90 questões deveria dosar perguntas mais diretas com outras mais longas.”

Rodrigo Paiva Junior, de 20 anos, conta que na sala dele os fiscais alertaram para a proibição de lápis e borracha e recolheram bolsas e mochilas na entrada da sala, deixando o material em um canto. “Eles não deixaram um estudante usar as canetas que levou, porque não eram transparentes”, conta. O jovem só conseguiu fazer a prova depois de conseguir outra caneta emprestada por uma colega, conta Rodrigo.