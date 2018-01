Em Ribeirão Preto não houve registros de atrasados

A segunda fase da Fuvest, no câmpus da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, não registrou incidentes antes da prova. Os últimos alunos chegaram ao local cerca de dez minutos antes do fechamento do portão, às 13h. Segundo o professor de cursinho pré-vestibular Lin Fernandes, esta é uma característica da segunda fase.

“O candidato que já passou por uma triagem na primeira fase está mais preparado e mais tranquilo com relação ao vestibular. É também um aluno com mais conteúdo e que faz o exame na sua área específica. Thiago Vitorazzi, 23 anos, que presta vestibular para o curso de Nutrição e Metabolismo, chegou ao local da prova confiante em conseguir uma das 30 vagas oferecidas pela USP. “Estou sossegado. Fui bem na primeira fase e acredito que vou conseguir”, afirmou. Este é o segundo vestibular do candidato, que já cursou três anos de Química, também na USP.

(Guto Silveira, de Ribeirão Preto)