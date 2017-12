Em Londres, longe dos conflitos

* Por Vanise Masiero, de 22 anos, gerente de hotel. Fez curso de inglês na Inglaterra



“Entre julho e setembro deste ano morei em Londres, na Inglaterra, onde fiz um curso de inglês. Não fui por meio de uma agência de intercâmbio, pois minha professora de inglês aqui no Brasil já morou lá e me ajudou a procurar acomodação e a me matricular na escola.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morava no centro, em um flat que dividia com outros estrangeiros, de diversas nacionalidades. Alguns eram estudantes como eu, outros moravam e trabalhavam lá. Na cidade há muitos brasileiros e acho que os ingleses estão tão acostumados com nossa presença, que conseguem saber nossa nacionalidade antes mesmo de dizermos! A presença de conterrâneos também era grande na escola – eu mesma tinha amigas brasileiras. Acho que quem vai fazer um intercâmbio tem que tomar cuidado para não cair na tentação de só andar com pessoas de sua nacionalidade. Caso contrário seu desempenho será menor.

Estava em Londres durante os conflitos deste ano, mas acredito que aconteceram somente nos bairros mais afastados do centro. Não vi nada e só fui afetada quando a minha linha do metrô foi fechada e parou de funcionar. O policiamento era constante, principalmente na rua da minha escola, a Oxford Street, e não tive nenhum problema.

Algo que me incomodava bastante era o hábito das pessoas de tomar sol deitadas nos parques, muitos usando somente roupas íntimas. Sei que este é um costume comum em países europeus, mas eu achava estranho e não consegui me acostumar com isso. Londres é uma cidade cara, mas se você estiver disposto a comer comida congelada, há muita opção nos mercados e o preço é bom. Essa experiência foi importante para mim, pois me mostrou que posso, sim, me virar sozinha.”

Veja também:

Intercambistas contam suas experiências

Programas de intercâmbio na Europa

Leia mais notícias sobre intercâmbio