Em Fortaleza, estudantes consideraram as provas de Ciências Humanas mais fáceis

* Por Lauriberto Braga – Especial para o Estadão.edu

FORTALEZA – Boa parte dos estudantes que fizeram as provas deste sábado do Enem, na Universidade de Fortaleza (Unifor) considerou a prova de ciências humanas e suas tecnologias mais fácil que a prova de ciências da natureza e suas tecnologias. “A prova de ciências humanas, principalmente as questões de História foram boas. Caiu história da África e da Inglaterra, que gosto e havia me preparado bastante”, disse a candidata ao curso de Marketing, maria Poliana da Silva, de 23 anos. Ela entretanto achou a prova de ciências da natureza difícil. “As questões de ciências da natureza estavam bem difíceis. Não me dei bem nelas”, afirmou Poliana.