*Por Lauriberto Braga, especial para o Estadão.edu

FORTALEZA – Até agora a abstenção trabalhada pela organização do Enem no Ceará é de 10%, sendo uma abstenção opcional (porque o aluno desistiu de fazer) ou forçada (chegou atrasado). O boato de não realização não afastou nenhum inscrito do Enem no Ceará, informa a organização estadual do Exame, que inscreveu no Ceará 345.002 estudantes.