Em Fortaleza, alunos dizem ter ‘chutado’ questões do Enem

Por Lauriberto Braga – Especial para o Estadão.edu

FORTALEZA – A primeira aluna a deixar o Colégio Santo Inácio, na Aldeota (área nobre de Fortaleza), Celane Richelly, de 20 anos, disse que as provas do Enem foram boas, “mas estava com dor de cabeça e resolvi chutar algumas questões”. Ela quer cursar Administração de Empresas e espera que no domingo faça as três provas sem dor de cabeça.

“As provas de hoje até que achei tranquilas, fáceis, mas a dor de cabeça me impediu de responder todas conscientemente”, reconheceu Celane. Ela tinha quatro horas e meia para fazer as provas de hoje e usou apenas o tempo mínimo de duas horas. “Mesmo assim respondi tudo em uma hora e meia e fiquei esperando meia hora para poder sair”, disse.

Na Universidade de Fortaleza (Unifor), João Henrique Castro, de 19 anos, também “chutou” muitas questões. Ele foi o primeiro a deixar o local de provas na Unifor. “A prova estava muito cansativa. Longa demais com enunciados enormes. Por isso chutei algumas questões e acabei saindo mais cedo”, afirmou.