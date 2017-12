Em Fortaleza, alunos combinam balada pós-Enem nas redes sociais

* Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – Após dois dias de provas cansativas, alunos que fizeram o Enem no Colégio Academus, em Fortaleza, resolveram sair para uma balada. “Vamos nos divertir depois de um Exame dos mais exaustivos”, disse um dos estudantes, que não quis se identificar. A balada foi acertada pelas redes sociais, mas com hora marcada para voltar para casa: 22 horas. “Até porque amanhã tem aula”, disse outro estudante.

No Colégio Academus, na Aldeota, área nobre de Fortaleza, o segundo dia de prova do Enem foi tranquilo. Os candidatos chegaram cedo e as filas que se formaram do lado de fora antes de os portões serem abertos foram pequenas.

A única reclamação dos alunos era de que as salas do colégio não tinham ar condicionado. “O ventilador que tinha não dava vencimento para tanto calor”, disse Lauro Silva, de 21 anos. Apesar disso, Lauro elogiou as provas. “Estavam extensas, mas deu para responder bem.”