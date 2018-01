Em evento, PUC-SP apresenta curso sobre a China

A PUC-SP realiza amanhã, às 19h30, um evento para apresentar o curso Negócios com a China: Ambiente Cultural e Econômico, voltado para acadêmicos, empresários e profissionais em geral que atuam nas áreas de comércio exterior e de relações internacionais, em especial com a China.

O professor Antonio Correa de Lacerda fará uma palestra sobre as relações Brasil-China. O evento terá a presença de representantes da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico e do Consulado Geral da China em São Paulo.

O curso Negócios com a China, com início no dia 26 de abril e término em 30 de junho, vai traçar um panorama da cultura, estrutura socioeconômica e política daquele país, capacitando os participantes para uma melhor atuação nesse cenário.

Mais informações e inscrições

Telefone: (11) 3124-9600

Site: cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/2823

E-mail: infocogeae@pucsp.br