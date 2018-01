Em Curitiba, candidato do Enem consegue liminar, mas se atrasa para a prova

O estudante Alex Henrique Blenk, de Curitiba, conseguiu uma liminar para refazer a prova do Enem, que está sendo reaplicada nesta quarta-feira em 17 estados, mas não chegou a tempo de entrar no local da avaliação. Alex disse que soube da liminar por volta das 12h45 e só conseguiu chegar à Escola Hildebrando de Araújo, um dos locais de realização do Enem na capital paranaense, às 13h10, quando os portões já estavam fechados.

O estudante argumenta que foi um dos prejudicados durante a aplicação do Enem, em novembro, mas não estava entre os convocados para a reaplicação da prova e entrou na Justiça na última segunda-feira,17. Mas a liminar só foi concedida hoje às vésperas da prova. “Tentei várias vezes contato com a organização do Enem e eles só me informavam que eu teria que aguardar um contato”, reclamou o estudante. Alguns candidatos já começaram a deixar o local de prova e afirmam que o teste de hoje está mais fácil que o aplicado em novembro.

(Agência Brasil)