Em Campinas, clima é de descontração antes da prova

* Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – Pouco antes das provas do segundo dia do vestibular da Fuvest, o clima em Campinas era de descontração e tranquilidade entre os alunos que se preparavam para entrar no colégio Sagrado Coração de Jesus. Embora concordem que os testes desta segunda-feira sejam os mais difíceis, também por causa da interdisciplinaridade, os amigos Stella Mesquita, de 23 anos, e Gabriel de Lima Vazquez César, de 21, riam antes da prova.

“Estou bastante tranquilo. Peguei a correção da prova de ontem e vi poucas coisas diferentes, mas nada errado”, disse o garoto. “Achei as questões bem elaboradas na prova deste domingo e sei que hoje é mais difícil, mas me sinto preparada”, afirmou Stella, que vai concorrer a uma vaga no curso de Editoração.

Gabriel vai prestar vestibular para o curso de Direito e pretende voltar a USP, onde estudou por dois anos no curso de Agronomia. “Eu gostava muito e gosto da faculdade, mas o curso não era para mim”, contou o candidato.