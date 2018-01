Em Campinas, candidatos esperam prova mais fácil nesta terça-feira

Estudantes esperam para esta terça-feira uma prova mais fácil que a de ontem, 10. Neste último dos três dias de exames da segunda fase do vestibular 2011 da Fuvest, os candidatos farão provas de disciplinas específicas e ligadas à carreira escolhida.

Na disputa por uma vaga no curso de Enfermagem, o estudante Guilherme Bosso Savieto, de 19 anos, disse ter tido dificuldade na prova de Química nesta segunda. “Espero que hoje seja mais tranquilo”, afirmou. Gabriel Navarro Cintra, de 19 anos, tenta pela terceira vez entrar em Medicina e considerou as provas deste ano mais difíceis do que as do vestibular 2010. Hoje, o garoto que tinha uma rotina de 14 horas de estudo por dia, fará provas de Biologia, Química e Física. “O problema é que todo mundo vem muito bem preparado, então um errinho pequeno pesa muito”, afirmou o garoto, natural de Bauru.

O coordenador do vestibular da Fuvest em Campinas, Paulo Leite, disse que os dias de exame foram muito tranquilos. A entrada dos alunos ocorreu tranquilamente nas três unidades em que as provas estão sendo aplicadas em Campinas. Em Jundiaí, o coordenador, Pedro Luiz Fagundes, disse que não houve registro de atrasos em nenhum dos três dias de

prova.

(Tatiana Fávaro, de Campinas)