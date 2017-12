Em busca do sentido da vida

* Por Alexandre Garcia Aguado, de 27 anos, mestrando em Tecnologia e Inovação. Faz trabalho voluntário em Angola

“Sou paulistano da zona leste, mas moro há 7 anos em Americana, no interior do Estado. Faço mestrado na Unicamp e desde março estou em uma experiência de Voluntariado como missionário em Angola. Já contei um pouco da minha experiência no post anterior e, agora, conto mais detalhes.

Sempre me questionei muito sobre o sentido que gostaria de dar para minha vida e confesso que nada me aterrorizava mais do que o medo de passar o tempo e, ao olhar pra trás, perceber que não fiz grande coisa com a vida que me foi dada. Esse questionamento é um dos principais motivos que me trouxeram para Luanda.

Minha residência fixa em Angola é a sede Salesiana. Porém, por conta de os Salesianos terem 14 obras espalhadas pelo país, costumo viajar constantemente por aqui. Afinal, são em nossas obras onde o povo é atendido, com formação profissional, serviços de saúde, educação básica, centros de acolhida, alfabetização, entre várias outras atividades.

Uma face muito importante de nosso trabalho é o “ser missionário”. Temos a grande oportunidade de estar em contato diário com o povo angolano, principalmente o povo mais humilde e necessitado. Através da partilha, buscamos auxiliá-los de alguma forma e, por fim, somos nós que aprendemos muito mais com a simplicidade e alegria daqueles que não perdem a alegria de viver e sorrir, mesmo diante do sofrimento.

Vivo novas experiências diariamente. A cada instante novas pessoas cruzam nosso caminho e deixam um pouco delas em nós. Regresso ao Brasil em fevereiro e, sem dúvidas, com a bagagem cheia de rostos, gestos e histórias de um povo lutador, alegre e intenso.”

