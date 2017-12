Em ano eleitoral, alunos esperam tema político na redação

Este ano tivemos eleições, assunto que dominou o noticiário. Estudantes que vão fazer o Enem hoje no câmpus Barra Funda da Uninove, zona oeste de São Paulo, apostam em tema político para a redação.

Beatriz Assunção Baeta, de 17 anos, estuda no Objetivo de Piritbua e quer cursar Física na Universidade Federal do ABC. Ela aposta não em eleição, mas em redes sociais: “acho que vão puxar pro lado da participação dos jovens na política por meio das redes sociais”.

Fabiola Viana, também de 17 anos, está no 3º ano do LBV. Quer tirar uma nota alta no Enem para conquistar uma bolsa do ProUni e estudar Medicina. “Como a Dilma ganhou, acredito que vão falar desse novo momento da mulher na sociedade”, diz.

Sua colega Ana Luiza Portigliotti, da mesma idade e que frequenta uma escola estadual no bairro Santa Cecília, tem opinião diferente. “Acho que ia ficar muito na cara falar de eleição de uma mulher para presidente”, diz. “Se eles fizessem isso, iam tomar muita porrada”. Ana Luiza quer uma bolsa do ProUni para cursar Comércio Exterior, e aposta no tema “como a mídia influencia as pessoas”.