Em 1h, 0800 do Inep só atende uma vez

Por Ana Bizzotto

Os estudantes que não conseguiram acessar a nota do Enem pela internet e tentaram falar com o Inep por telefone também encontraram dificuldades. O Estadão.edu tentou ligar para o 0800 do Ministério da Educação (0800 61 61 61) durante uma hora. Na maioria das vezes, após alguns segundos de silêncio uma mensagem gravada dizia: “Não foi possível completar a chamada para este número. Por favor, verifique o número discado”.

Em outras duas vezes, a ligação completou e a mensagem gravada chegou a dar a opção de discar para falar sobre o Enem. Mas logo depois de digitar a opção, outra mensagem gravada dizia “No momento todos os nossos operadores estão ocupados. Por favor, tente mais tarde. O Fala Brasil Agradece”.

Em apenas uma das mais de vinte ligações a reportagem conseguiu falar com uma atendente, que pediu para retornar a ligação mais tarde alegando que o sistema estava “indisponível no momento” por causa do grande número de ligações. Ela afirmou ainda que não tinha informações de quando o sistema voltaria a funcionar.