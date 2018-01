Eleição na USP deve ter quórum recorde

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Fila e muita movimentação marcam a manhã de quinta-feira na Faculdade de Letras da USP. No último dia das eleições para o DCE, a participação dos eleitores promete ser recorde.

De acordo com militante da chapa Não Vou Me Adaptar, a expectativa é de quórum bastante elevado. Geralmente, as eleições para o DCE têm uma média de 8 mil votos. Até quarta-feira, no entanto, penúltimo dia de votação, já haviam sido contabilizados mais de 7.500 votos. Como muita gente deixa para votar no último dia, são esperados mais de 10 mil votos nessa eleição.

Além situacionista Não Vou Me Adaptar, mais quatro chapas concorrem à diretoria da entidade: a Reação, que se identifica como “apartidária”, e as esquerdistas Quem Vem Com Tudo Não Cansa, Universidade em Movimento e 27 de Outubro.

O resultado deve sair na madrugada de sexta para sábado.