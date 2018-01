Eleição de grêmios da rede estadual será nos dias 13 e 14 de abril

Mudança na estrutural estudantil ocorre depois de o Ministério Público questionar participação efetiva dos alunos nas decisões da escola

SÃO PAULO – A eleição para os grêmios estudantis da rede estadual será realizada nos dias 13 e 14 de abril. O processo será unificado nas 5 mil unidades da rede. Poderão participar alunos das três etapas (ensino fundamental do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º e ensino médio), que deverão formar suas chapas para disputar o pleito. A inscrição das chapas serão feitas nos dias 16 e 17 de março.

A reformulação dos grêmios estudantis está sendo feita pela Secretaria Estadual de Educação depois de o Ministério Público Estadual (MPE) ter apontado que os grupos já existentes, em 3,4 mil colégios, “não funcionavam como deveriam e não tinham participação efetiva nas decisões nas escolas”.

Segundo a pasta, os alunos terão de escolher dois representantes por sala, que irão compor a comissão “pró-grêmio”. Um professor ficará responsável por organizar o processo, que inclui a elaboração de um estatuto e uma assembleia geral.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras informações, como a legislação dos grêmios e até a história do movimento estudantil no Brasil podem ser encontrados no site da pasta: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/caderno-em-forma-orienta-a-implementacao-dos-gremios-nas-escolas