Elavon abre inscrições para programa de estágio 2012

A Elavon, processadora de transações de cartões de crédito, dá início a um programa de estágio “antes mesmo de começar a operar efetivamente no mercado brasileiro”, informa a asessoria. A Elavaon estará com inscrições abertas de 17 de outubro a 18 de novembro para o processo seletivo, que preencherá treze vagas.

Os candidatos devem ter inglês avançado e estar matriculados entre o segundo e o quinto ano dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Administração de Empresas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Matemática. Os gestores da Elavon responsáveis pela supervisão do programa de estágio escolheram, para esta primeira etapa, selecionar candidatos das seguintes instituições de ensino: USP, Mauá, Insper, FGV, Fiap, PUC, ESPM, Faap e Mackenzie.

Será oferecida uma bolsa-auxílio, bem como auxílio transporte e refeição.

As inscrições devem ser feitas no site www.grupofoco.com.br. O processo seletivo terá testes psicológicos, de raciocínio lógico e de idioma. Também serão feitas dinâmicas de grupo e entrevistas com os requisitantes. A contratação está prevista para o dia 2 de janeiro de 2012.