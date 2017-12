EF prorroga prazo de concurso; vencedor ganhará estágio de três meses em três países

A EF Cursos no Exterior prorrogou até 29 de fevereiro o prazo de inscrições para a 3ª edição do concurso Global Intern. O vencedor vai ganhar um estágio de três meses na EF, em três países de sua escolha, com todas as despesas de viagem, acomodação e alimentação pagas pelo grupo.

Um corpo de jurados EF vai selecionar o vencedor baseando-se no currículo e vídeo pessoal de cada concorrente. Para participar, os estudantes devem ter a partir 18 anos, inscrever seus currículos no site da EF (www.ef.com.br/globalintern) e enviar um vídeo de, no máximo, três minutos descrevendo como o estágio vai impactar seu futuro. A EF espera a participação de 51 países no concurso.

Os vencedores serão anunciados em 30 de março de 2012.