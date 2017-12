‘Educação online será responsável pela democratização do ensino’, diz fundador do Knewton

José Ferreira, fundador do Knewton. Foto: Sérgio Castro/Estadão



Para José Ferreira, fundador da plataforma de ensino adaptativo Knewton, a educação online será a grande responsável pela democratização do ensino. De acordo com Ferreira, quase 80% dos jovens não chegam ao final do ensino fundamental em todo o mundo. “Estamos desperdiçando muitos de nossos gênios, nossos Mozarts e Einsteins por aí. A educação online tem potencial para revolucionar a própria história do mundo”, diz.

Fundada em maio de 2008, a Knewton é um ambiente virtual que entrega conteúdos aos alunos de diferentes formas e propõe atividades e exercícios específicos. Cada passo do aluno é registrado e se transforma em dados. “A nossa plataforma recolhe mais dados dos alunos do que Google e Facebook de seus clientes.”