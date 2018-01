Editora quer premiar e publicar TCC de livro-reportagem

O Grupo Editorial Autêntica está em busca de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que tenha uma “história grandiosa”. A editora acaba de lançar o Prêmio Autêntica de Livro-Reportagem, que tem o objetivo de selecionar e publicar um livro-reportagem inédito feito por concluintes do ensino superior.

Para participar, os TCCs precisam ter sido apresentados há no máximo cinco anos. “Embora muitos desses TCCs sigam as mais criteriosas técnicas de produção em jornalismo literário, na maioria dos casos eles não são aproveitados pelo mercado editorial, permanecendo inéditos”, informa a editora. O prêmio é coordenado pelo jornalista Edison Veiga, repórter do Estado e responsável pela coluna Paulistices, do suplemento Divirta-se (conheça aqui o seu blog).

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2015. As inscrições devem ser feitas em: www.grupoautentica.com.br/premio-autentica

O vencedor assinará um contrato de publicação do livro, que será lançado e distribuído em 2016, e ainda levará R$ 5 mil. Confira no site do prêmio o regulamento completo.