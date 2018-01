Editora Globo abre inscrições para programa de estágio

Estão abertas até 11 de novembro as inscrições para o Programa de Estágio da Editora Globo e Edições Globo Condé Nast. Estudantes universitários que concluírem o curso de graduação até dezembro de 2013 já podem se inscrever pelo http://editoraglobo.globo.com/estagio/.

O projeto prevê treinamentos, oficinas, palestras, desenvolvimento de projetos, contato direto com diretores e experiência prática nas áreas editoriais, de negócios e de apoio. Um dos diferenciais do programa, reconhecido como modelo no mercado, é o rodízio para estudantes de jornalismo e design nas redações.

Interessados podem acessar a página do programa no Facebook, e no Youtube.

As vagas do programa são nas seguintes áreas: Jornalismo, Moda e Design; Tecnologia; Produção editorial; Marketing; Produtos editoriais; Suprimentos; e Fotografia (no Rio).