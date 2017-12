Depois do desânimo, o recomeço

“Essa semana deve ter sido atribulada para todos… com o anúncio do vazamento da prova do Enem, toda a minha preparação psicólogica foi por água abaixo. Achei – e ainda acho – uma falta de respeito com todos os alunos que prestariam a prova. Não porque foi cancelada, ainda bem que isso ocorreu antes da realização, mas sim pela completa falta da credibilidade que ela, agora, representa.

Quem me garante que a próxima prova será fiel à sua segurança e ao seu resultado? Isso tudo que ocorreu deixa ainda mais claro que muitos governantes não estão “nem aí” para a educação brasileira. Estamos prontos para sediar copas e olimpíadas… mas não conseguimos aplicar uma prova nacional??!!

Agora, a única dúvida é: será que valherá a pena fazer a prova? E se as universidades não a aceitarem mais?? Complicado né? Imagino que sediar uma Olimpíada seja mais fácil… estou engasgada. A impresão que tenho é que me fizeram de palhaça… por 500 mil reais.

Bem, fora todo esse transtorno que nos fizeram passar, não tinha outra maneira: aproveitei o máximo que pude meu final de semana. O primeiro em um mês que não vou para o cursinho. E para ser sincera até estranhei. Não deixei de estudar, afinal vestibulando não tem descanso. Só fiz uma pausa para respirar.

Acordei às 7 horas da manhã no sábado e fui estudando até as 18 horas. Depois começei a me aprontar para ir a um aniversário. No domingo eu emendei a festa, fui a um casamento, muito lindo por sinal, e dancei, ri muito, conversei, comi muito também. Foi uma delícia!!! Nem parecia que estava em pleno vapor para os “vestibas”. Foi bom para espairecer, ver gente diferente, me distrair e namorar.

De resto, estamos bem. Aliás estou muito ansiosa. Essa é a minha última semana de aula!! Terça-feira após o feriado começa ‘a revisão’ e este é um dos períodos que mais me agradam. Meu ego fica nas alturas e a sensação de que a minha vaga está próxima aumenta a cada dia. Você coloca em prova tudo o que sabe e, quando percebe, vê que sabe muito…

É, que venha a revisão!!!!”