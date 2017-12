Matérias para a vida

“Escola para mim sempre foi um lugar em que eu ia só para ter aula e tirar nota. Estudava em um colégio rigoroso e, por isso, não tenho lembranças dos professores de lá. Não por eles, mas talvez porque eu tinha um jeito de pensar ‘ah, tenho que fazer prova’, ‘ah, tenho que tirar nota’.

Ano passado eu tive um bom professor de matemática – talvez o melhor de todos. Ele me ensinou geometria espacial e deu um trabalho para a gente construir uma embalagem e bolar um design de produto. Foi isso que fez eu me interessar mais por Arquitetura.

Neste ano eu tenho um professor de história que está me acompanhando bem de perto. Por ser uma das provas específicas da segunda fase, eu sempre peço ajuda e ele me passou uma lista de assuntos que podem cair no vestibular para eu dar mais foco. Sempre achei história uma matéria secundária, mas com o jeito de dar aula e explicar, ele me fez abrir os olhos.

São professores que explicam de um jeito fantástico, e fazem cair a ficha. Parece que têm uma chave e abrem a sua cabeça. Também são simpáticos e super acessíveis.

Antes eu estudava só para ter nota, agora vejo que são matérias que vou levar para a vida.”