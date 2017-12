“Na quinta-feira passada recebemos o resultado da primeira fase do Desafio Nacional Acadêmico, o DNA, no qual participei com a minha equipe no fim de semana. Fomos classificados, e ficamos em oitavo lugar.

Neste fim de semana passamos o sábado todo tentando resolver a questão da segunda-fase. Eles entregaram 11 dicas, que são imagens que você tem que deduzir, interligá-las, até descobrir a dica final que te leva à resposta. O resultado sairá só amanhã, terça-feira.

Na semana passada, apesar do DNA, eu procurei dar uma relaxada e colocar em dia as leituras de revistas que acompanho. Também estou lendo um livro de suspense que eu adoro porque sempre parece que você sabe quem foi o culpado e no fim dá uma reviravolta e é sempre outra pessoa. A leitura é muito envolvente.

Os livros do vestibular eu já li quase todos, estou estudando também um resumão de todas as obras que caem nos testes da Fuvest e Unicamp.

Agora é esperar o Enem. Recebi um e-mail indicando o lugar que vou fazer a prova. Não será no mesmo bairro em que moro, mas de metrô dá para chegar rápido. Também recebi mensagem via celular com o número de inscrição, o local da prova e a sala, mas cartas, não.”