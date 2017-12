9,9 em geometria

“A semana toda foi de entrega de trabalhos e resolução de testes. É fechamento da segunda etapa (que envolve as notas dos meses de junho, julho e agosto). Na sexta-feira eu recebi meu boletim. Minha nota mais baixa foi em geografia (8,5) e a maior foi em geometria: 9,9.

Nesse fim de semana eu participei do DNA, o Desafio Nacional Acadêmico. Ele acontece pela internet com estudantes de todo o Brasil. Foi meu namorado quem me falou desse desafio, que tem testes de lógica e atualidades. Como eu adoro tudo que envolva esses temas, quis participar. Além disso, a equipe vencedora leva R$ 10 mil em prêmios.

Passamos o sábado reunidos na minha casa. O desafio começou às 9 horas e terminou no domingo, ao meio-dia. Ligamos todos os computadores na internet para pesquisar mais rápido. A gente pode ficar quanto tempo quiser em cada questão e, se errar, pode refazer. Mas se pular, não dá para voltar atrás e você corre o risco de perder aquela pontuação.

Nossa equipe tem, além de mim e meu namorado, que é aluno de Sistemas de Informação da USP, a minha amiga Steffanie, que estuda Fotografia no Senac, e meu professor de Química, o Ricardo Honda. Agora é esperar o resultado, que sai em alguns dias.”