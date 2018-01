Edição do TEDx vai discutir empreendedorismo no Brasil

A FIAP vai realizar em 5 de novembro o “TEDxFIAP – Empreendedores do Futuro”, que contará com a presença de empresários, investidores, pensadores e empreendedores para discutir o papel da tecnologia e das redes para o futuro do Brasil, como um país empreendedor.

Entre os palestrantes confirmados para o TEDxFIAP estão: Simon Olson, do grupo de desenvolvimento de novos negócios do Google para a América Latina; Silvia Valadares, gerente de relacionamento com a comunidade de startups na Microsoft; Benjamin Joffe, CEO da consultoria de estratégia digital +8*; Daniel Epstein, presidente do Unreasonable Institute; Reinaldo Normand, CEO e fundador da 2Mundos; Reinaldo Pamponet, responsável pela rede social ItsNoon; Wanderson Skrock, coordenador pedagógico do CDI (ONG pioneira da inclusão digital na América Latina), e Yuri Gitahy, fundador da Aceleradora.

O TEDxFIAP é aberto ao público, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro pelo http://www.fiap.com.br/tedxfiap/. O resultado será comunicado aos inscritos por e-mail até 14 de outubro de 2011.

Local: Auditório Microsoft (Av. Nações Unidas, 12.901, Torre Norte – 31º andar)

Data: 05/nov/2011 – sábado

Horário: 9h às 18h

Inscrição: No site http://www.fiap.com.br/tedxfiap/ (Vagas Limitadas)