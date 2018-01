Economia da USP dará prêmio a alunos de ensino médio

Estudantes das 2ª e 3ª séries do ensino médio que cursam escolas públicas no Estado de São Paulo estão sendo convidados pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEAUSP) a concorrer ao IV Prêmio Econoteen de Ensaios, criado pelo Departamento de Economia da Faculdade com o objetivo de divulgar o conhecimento econômico e a profissão de economista.

Os interessados devem fazer suas inscrições até 30 de setembro pelo site. e apresentar até 30 de novembro um ensaio sobre o tema deste ano: “O que você pensa sobre o papel do Economista na sociedade atual?”

Os autores dos sete melhores trabalhos serão convocados para uma apresentação oral, no Departamento de Economia da FEAUSP, até 31 de janeiro, e os ensaios premiados serão anunciados até 15 de fevereiro. A entrega dos prêmios será feita na Aula Magna da FEA-USP de 2011.



Os cinco melhores ensaios receberão, respectivamente: R$1.500,00 (1º colocado), R$1.000,00 (2º colocado), R$ 500,00 (3º colocado), R$ 500,00 (4º colocado), R$ 500,00 (5º colocado). O 6º e o 7º colocados receberão menção honrosa.