Economia da FGV anuncia data e mudanças para o vestibular 2012

A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP) iniciará as inscrições do seu vestibular a partir do dia 17 de julho. O processo seletivo também terá mudanças, uma delas é o aumento da nota de corte na primeira fase. Assim, o candidato que antes precisava acertar no mínimo 20% da prova terá de acertar 30%.

A primeira fase será no dia 4 de dezembro e será composta por questões de múltipla escolha de matemática, biologia, história, geografia, inglês, física, química e língua portuguesa divida em dois períodos manhã e tarde.

Já a segunda fase acontece no dia 18 de dezembro com questões discursivas de matemática, língua portuguesa e redação. Vale ressaltar que o vestibular aceitará os dois sistemas ortográficos em vigor. Serão 50 vagas. O edital estará disponível no site da EESP