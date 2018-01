École Polytechnique de Paris seleciona estudantes estrangeiros

A École Polytechnique – ParisTech, em Paris, está com inscrições abertas, até o dia 1º de outubro, para o concurso internacional de admissão de candidatos estrangeiros no ano universitário 2012-2013. As aulas terão início em setembro de 2012.

São oferecidas 75 vagas para estudantes que não possuam nacionalidade francesa e que tenham menos de 26 anos. Os candidatos estrangeiros deverão comprovar a conclusão de dois ou três anos de curso universitário na área de ciências ou engenharia e a aquisição dos conhecimentos exigidos pela École Polytechnique nas áreas de matemática e física. Documento PDF

O conhecimento do idioma francês não é indispensável, uma vez que todo o procedimento de candidatura e as provas do concurso podem ser feitos também em inglês. No entanto, até o fim do procedimento de candidatura – ou até o fim do primeiro ano de estudos na École Polytechnique, caso a instituição considere possível – o candidato deverá comprovar um nível básico de francês.

O concurso consiste na avaliação do dossiê acadêmico do candidato e na realização de provas em Ciências Matemáticas, Ciências Físicas e Cultura Geral e Científica. O dossiê de candidatura on-line deverá ser enviado até o dia 1º de outubro de 2011 e um dossiê em papel deverá ser recebido pela École Polytechnique até o dia 11 de outubro. Para maiores informações clique aqui.