ECA/USP abre inscrições para pós em Gestão da Comunicação

A pós-graduação Gestão da Comunicação (modalidade lato sensu), da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2011. O curso tem duração de um ano e meio de atividades. As aulas terão início em março e serão realizadas durante a semana à noite (2ªs., 3ªs. e 4ªs. feiras, além de uma 5ª feira por mês). Entre 14 e 25 de fevereiro os interessados podem se inscrever através do site www.eca.usp.br/gestcom.

