ECA-USP abre inscrições para pós-graduação em Educomunicação

As inscrições para a pós-graduação lato sensu em “Educomunicação: Comunicação, Mídias e Educação”, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), estarão abertas de 17 a 28 de fevereiro. No curso, serão matriculados de 30 a 60 alunos. As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 19h às 23h, e no sábado, das 9h às 13h e das 14h às 18h. O valor total da pós é de R$ 13.500 e a duração é de 18 meses.

Pode se candidatar somente quem já for graduado em qualquer área do conhecimento. A inscrição custa R$ 70 e pode ser feita na secretaria do Departamento de Comunicações e Artes (DCA) da ECA-USP.

Para se inscrever, é preciso levar cópia legível do RG e do CPF, passaporte e visto de entrada no País para candidatos estrangeiros, cópia do diploma do curso de graduação (frente e verso). Será permitida a inscrição de formados no exterior, desde que o título tenha sido autenticado no Brasil pelo consulado do país no qual o candidato se graduou.

O candidato também terá de levar a cópia do histórico escolar correspondente ao curso de graduação concluído, duas fotos 3X4, comprovante de residência recente e um currículo documentado, ou seja, com certificados e comprovantes de atividades que tenham contribuído para a formação do candidato, como, por exemplo, cursos de especialização, cursos de idiomas, participação em eventos científicos e publicações.

O candidato terá ainda de preencher e entregar uma ficha de inscrição, disponível no site http://www.cca.eca.usp.br no período em que as inscrições estiverem abertas.

Todos os documentos poderão ser entregues pessoalmente, por procurador ou através dos correios até o dia 28 de fevereiro.

Seleção. O processo de seleção é composto de prova escrita, análise do currículo e entrevista.

A prova vai ser aplicada no dia 10 de março, às 10h, no edifício central da ECA, e será composta pela redação de um texto dissertativo. O tema será indicado apenas na hora da prova. A bibliografia de referência para o exame pode ser encontrada em: http://www.cca.eca.usp.br/especializacao/1654

O resultado será divulgado no dia 11 de março, às 13h, no DCA, no quadro de avisos do curso. Os candidatos que conseguirem a nota 7 na prova poderão fazer a entrevista.

Nas entrevistas classificatórias, que vão ocorrer de 12 a 14 de março, de manhã e à tarde, serão avaliados o currículo e os objetivos do candidato.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 17 de março.

Matrícula. A matrícula será feita de 18 a 20 de março. O primeiro colocado entre os candidatos funcionários da ECA-USP vai ganhar bolsa integral.

Mais informações:

Secretaria do Curso de especialização lato sensu “Educomunicação: Comunicação, Mídias e Educação”, do Departamento de Comunicações e Artes da ECA.

Telefone: (011) 3091.4341 ou pelo fax: (011) 3091.4867

E-mail: gestcom@edu.usp.br.

Site: http://www.cca.eca.usp.br/ ou http://www.cca.eca.usp.br/especializacao/1654