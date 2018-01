ECA prorroga inscrições para pós em Gestão da Comunicação

A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) prorrogou para o dia 11 de março o fim das inscrições para a pós-graduação lato sensu em Gestão da Comunicação. O curso, com duração de 18 meses, totaliza 900 horas/aula, com aulas presenciais todas as segundas, terças e quartas-feiras, além de uma quinta-feira por mês.

O curso visa a dar condições para que o gestor da comunicação articule as diversas mídias e as diferentes linguagens da comunicação, da interpessoal àquela trazida pela sofisticação da tecnologia, mobilizando-as em função dos objetivos de uma empresa, de uma instituição, de uma escola ou, até mesmo, de um projeto pessoal ou profissional de vida.

Os interessados em participar da pós podem fazer suas inscrições pela internet, através do site www.eca.usp.br/gestcom, ou ir até o prédio central da ECA (2º andar, sala 209, das 13h às 20h), na Cidade Universitária da USP.

O valor do curso é R$ 13.500, a serem pagos em até 18 vezes, no período de março de 2011 a setembro de 2012. O primeiro colocado no processo seletivo ganha uma bolsa de estudos integral.