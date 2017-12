Duas vagas de estágio para estudantes de Jornalismo no MPF-SP

A Procuradoria da República no Estado de São Paulo (Ministério Público Federal) está com inscrições abertas, até o próximo dia 7 de dezembro, para processo seletivo de dois estagiários em Comunicação Social (habilitação Jornalismo). Podem participar da seleção alunos das seguintes faculdades e universidades conveniadas com a instituição: FIAM, Mackenzie, PUC, São Judas Tadeu, Unicsul, Universidade Metodista, ECA-USP, Rio Branco, Unifieo, Uniban, Uninove e São Marcos.

Os interessados devem enviar currículo, declaração de matrícula e histórico escolar para o endereço ascom@prsp.mpf.gov.br . No título da mensagem deve constar ESTÁGIO – JORNALISMO. Os candidatos poderão, também, entregar pessoalmente a documentação ou enviá-la pelo correio no endereço: Seção de Estágio – Rua Peixoto Gomide, 768 – Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01409-904, informando no envelope a mesma informação da inscrição pela via eletrônica.