Documentário brasileiro sobre o papel do jovem terá exibição gratuita

O documentário brasileiro Identidade Jovem – Formação humanista de jovens como garantia da sustentabilidade, identidade e protagonismo civil terá uma exibição gratuita amanhã, às 8h30, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. No dia 28, às 19h, o filme será veiculado na Câmara Municipal de São Paulo, também com acesso gratuito.

Produzido pela Associação Brasileira de Ontopsicologia, Identidade Jovem põe em debate as dificuldades do ensino, a velocidade das mudanças impostas pela globalização, a falta de recursos das instituições em subsidiar os melhores pesquisadores, e a necessidade de projetos que trabalhem o avanço da cidadania e da responsabilidade social, sobretudo entre os jovens.

Segundo o diretor do filme, Ricardo Schaefer, o objetivo é mostrar maneiras de atacar a tão falada crise de valores da juventude atual. “A partir do momento que o jovem assume seriamente a própria vida, seus estudos, ele acaba sendo um promotor de mudanças na sociedade em que ele está inserido”, diz.

O filme tem entrevistas com especialistas em educação, como o diretor geral assistente para Educação da Unesco, Quian Tang, e também reúne depoimentos de pesquisadores e cientistas com atuação internacional, empresários brasileiros e jovens de diferentes nacionalidades (russos, italianos, ucranianos e chineses, por exemplo).

O lançamento do documentário ocorre em paralelo à publicação de um livro de mesmo nome, que traz a íntegra das principais entrevistas realizadas para o filme, assim como outras informações sobre o tema.

Identidade Jovem também será exibido em outras capitais, como Curitiba (17/3), Florianópolis (24/03) e Porto Alegre (data não definida). Os DVDs e o livro estão sendo distribuídos gratuitamente para ONGs e fundações que realizem trabalhos com jovens, além de escolas da rede pública e bibliotecas de universidades federais.

Veja o trailer



Serviço

Lançamento do filme Identidade Jovem – Formação humanista de jovens como garantia da sustentabilidade, identidade e protagonismo civil

Dia 17 de março, às 8h30, no Setcesp / Dia 28 de março, às 19h, na Câmara Municipal de São Paulo

Setcesp (Rua Orlando Monteiro, nº 1 – Vila Maria)

Câmara Municipal de São Paulo (Rua Palácio Anchieta, 100 – Bela Vista)

Entrada gratuita

Mais informações: www.identidadejovem.com.br