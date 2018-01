Divulgados os locais de prova do vestibular da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, colocou no site da instituição (http://www.comvest.unicamp.br/) os locais de aplicação das provas do vestibular de 2010, que acontecerá em 15 de novembro.

Os candidatos que quiserem consultar onde foram alocados devem informar no site da Comvest o número de inscrição ou o nome do inscrito. É importante ficar atento com horários e não se atrasar para a prova.

Raio X da Unicamp

1ª fase: 15/11

Horários:

Entrada: 13 h

Portões fecham: 13h45

Início: 14 h

Término: 18 h

Prova temática e dissertativa. “Exige que o aluno pense muito, não só quanto ao conteúdo mas também no que vai escrever como resposta”, diz Alessandra Venturini, coordenadora do cursinho da Poli.

Haverá redação (dissertação, narração ou carta) e 12 questões de matemática, física, química, biologia, história e geografia. Neste ano, decidiu por não adotar a nota do Enem. O adiamento do Exame após denúncia do jornal O Estado de S. Paulo de ter tido vazamento da prova fez com que os novos prazos de entrega das notas não coincidissem com os prazos estipulados pela Unicamp.

No dia da prova os candidatos devem levar identidade, caneta azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, apontador, duas fotos 3×4 com data de 2009 e número de inscrição anotado no verso.