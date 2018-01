Divulgados gabaritos do vestibulinho das Etecs

Já estão no ar a prova e o gabarito do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2012. Basta acessar http://www.vestibulinhoetec.com.br/home/

Os cinco cursos técnicos mais procurados neste Vestibulinho são: Mecatrônica integrado ao Ensino Médio, da Etec Martin Luther King, de São Paulo (24,78 candidatos/vaga, período integral), Enfermagem, da Etec Carlos de Campos, da Capital (22,40 c/v, no período da manhã), Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, da Etec Parque da Juventude, da Capital (20,35 c/, período integral), Produção de Áudio e Vídeo, da Etec Jornalista Roberto Marinho, de São Paulo (19,63 c/v, à noite) e Administração integrado ao Ensino Médio, da Etec Martin Luther King, da Capital (17,45 c/v, período integral).

No Ensino Médio, as cinco Etecs que tiveram o maior índice candidato/ vaga foram: Etec Takashi Morita, localizada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo (25,78 candidatos/vaga), Etec São Mateus, São Paulo (15,24 c/v), Etec Doutora Ruth Cardoso, de São Vicente (14,95 c/v), Etec Irmã Agostina, situada no bairro da Capela do Socorro, na Capital (14,28 c/v) e Etec de Itaquera, São Paulo (13,34 c/v). Estas unidades oferecem o Ensino Médio no período da manhã.