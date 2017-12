Divulgado o gabarito do vestibular de inverno da ESPM-SP

Os candidatos que prestaram vestibular para um curso de graduação da ESPM já podem conferir o gabarito no site da instituição. Depois, é só aguardar a lista com os aprovados, que vai sair no dia 9 de julho, segunda-feira, também na página da Escola.

Os estudantes fizeram a prova na tarde do último dia 1º, domingo. Além de São Paulo, a ESPM-SP disponibilizou o vestibular de inverno para os cursos de Administração, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais, em Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS).