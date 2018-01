Divulgada lista de beneficiados por redução de taxa no Vestibular Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de beneficiados com a redução de taxa de inscrição do Vestibular 2011. A lista tem 222 nomes e está disponível nesta página. Os estudantes beneficiados também vão receber uma mensagem via e-mail.

Para efetivar s inscrição, esses candidatos precisam preencher o Formulário de Inscrição específico, que está disponível no site da Comvest, além de recolher a taxa de R$60, até dia 8 de outubro.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2011 devem ser feitas até 8 de outubro exclusivamente nesta página. O Vestibular Unicamp oferece 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).