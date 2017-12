Diversão na ‘Sleepless University’

Quando me disseram que a Singularity University era conhecida como “The Sleepless University” (universidade insone), preparei-me para encontrar muito conteúdo para explorar. O que eu não sabia é que, mesmo com tantas palestras, wokshops e até reuniões durante o almoço, haveria diversão por aqui.

O laboratório de inovação é uma sala de brinquedos que todo cientista gostaria de ter em casa. Lá, tem vários kits de Lego Mindstorms, que é um conjunto de peças para montar robôs programáveis nas horas de lazer.

Tem até o Fiap Challenge: a galera da Fiap desenvolveu um código para sincronizar robôs autônomos e mandou esse material para cá. O Andy Barry, especialista em robótica, está tomando conta do projeto. O pessoal da Singularity quer desenvolver um código que permita ir além do que a Fiap já criou.

Nesse mesmo laboratório, temos a chance de nos divertir com o scanner facial e a impressora 3D (já comentei no post passado sobre isso, lembra?). Temos também jogos de lógica…Por exemplo, um desafio para encontrar um padrão em uma determinada sequência de pontos coloridos.

Também temos na programação alguns passeios para integração da turma. Dizem que as ideias fluem melhor quando o cérebro não está tão atarefado. Já almoçamos na sede do Google, conhecemos o edifício onde o Facebook surgiu e visitamos uma casa cujos moradores são funcionários da Nasa, do Google e alunos do GSP 09.

Eles chamam a morada de Rainbow Mansion, um lugar que se parece muito com o laboratório de inovação: cheio de computadores em todos os lugares da casa, mas não deixa de ser uma mansão no Vale do Silício…com certeza um lugar legal para morar!

Legenda: Fabio e o colega de curso Vincent Daranyi, na sede do Google, na Califórnia

Crédito: divulgação