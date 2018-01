Diretores da USP preocupados com desdobramentos da greve

Foi divulgada moção assinada por 45 diretores da USP na qual é manifestada preocupação sobre os desdobramentos da greve dos funcionários da universidade.

Confira na íntegra.

“MOÇÃO





Nós, Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa, de Museus e de Institutos Especializados da USP, vimos a público manifestar nossa preocupação em relação aos desdobramentos dos últimos dias do movimento de reivindicação salarial.



Preocupam-nos sobremaneira, ações condenáveis como atos de violência, invasão de prédio, depredação do patrimônio público e impedimento de acesso ao trabalho.



Manifestamos, no entanto, nosso reconhecimento ao direito de greve nos limites estabelecidos pela Lei e conclamamos a comunidade da USP para buscarmos juntos soluções pacíficas para o equacionamento das questões que ora se colocam.



