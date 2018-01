A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 4, em seu site (www.fuvest.br), a lista de aprovados nas provas de proficiência em idioma estrangeiro para ingresso no mestrado de Direito Romano e Sistemas Jurídicos Contemporâneos do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. As aulas começam no segundo semestre.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.